I vescovi lombardi pellegrini a Gerusalemme alla fine di ottobre

agenzia

Delpini, sarà un segno di vicinanza e un'occasione di preghiera

MILANO, 08 SET – E’ tornato a parlare di un pellegrinaggio dei vescovi lombardi in Terra Santa oggi l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, al termine della celebrazione con la quale in Duomo ha aperto ufficialmente il nuovo anno pastorale della Diocesi ambrosiana. Il progetto dei vescovi ha come destinazione Gerusalemme, alla fine di ottobre, con l’obiettivo, ha detto Delpini, “di essere un segno di vicinanza oltre che una occasione di preghiera”. I dettagli del viaggio saranno definiti dopo la riunione dei vescovi della Conferenza episcopale lombarda, in programma il 17 e 18 settembre a Caravaggio. Stamani l’arcivescovo ha ribadito “lo strazio per il dramma delle guerre in atto, di cui non si vede né il senso né la fine”.

