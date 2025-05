IA nelle scuole salesiane, l’impatto didattico è positivo

agenzia

Iusve presenta la ricerca tra i docenti del Triveneto

VENEZIA, 29 MAG – Ha avuto un impatto positivo l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’attività didattica di 26 scuole salesiane primarie e secondarie del Triveneto, coinvolgendo più di 9.000 studenti e 700 docenti, che hanno proposto oltre 600 attività potenziate dagli algoritmi di Google Gemini for Education, in collaborazione con MR Digital. La ricerca è stata promossa dall’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (Iusve) sul progetto “Go beyond traditional education” dell’Ispettoria Salesiana “San Marco” Italia Nord Est, ed è stata presentata oggi a Verona, alla presenza dei manager italiani e globali di Google for Education. “Abbiamo dato priorità alla dimensione etica – spiega don Lorenzo Teston, delegato scuola dei salesiani del Nordest e coordinatore del progetto – attraverso un approccio equilibrato che coniuga innovazione tecnologica e valori umanistici, per affrontare le sfide dell’era digitale, e abbiamo elaborato un framework educativo aperto, pubblicato sul sito salesianinordest.it in cui innestare le future sperimentazioni”. L’indagine condotta da Davide Girardi, coordinatore generale di ricerca dello Iusve, è stata condotta su un campione di 520 insegnanti delle scuole salesiane. Il 47% ha registrato un miglioramento significativo nell’attenzione e nella partecipazione degli studenti, il 40% ha riscontrato un utilizzo più efficiente del tempo grazie alla possibilità di generare rapidamente contenuti personalizzati e ottimizzare la preparazione delle lezioni. Il 39% dei docenti ha osservato un incremento nella qualità dell’apprendimento, con benefici specifici per gli studenti con bisogni educativi particolari. “L’indagine, unica nel panorama internazionale per ampiezza e profondità della sperimentazione didattica con Google Gemini for Education – commenta don Nicola Giacopini, direttore dello Iusve – proseguirà nel corso del 2025 con ulteriori sviluppi finalizzati ad accompagnare le scuole in un percorso di innovazione sostenibile e inclusiva”.

