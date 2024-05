Ictp lancia consorzio mondiale su scienze computazionali e IA

agenzia

Comprendere impatto su scienza clima e dei materiali

TRIESTE, 27 MAG – Un consorzio per le scienze computazionali, dunque anche l’intelligenza artificiale, che coinvolgerà tantissime realtà del mondo. E’ l’iniziativa che viene lanciata oggi all’ Ictp, l’Istituto di fisica teorica Abdus Salam di Trieste, che fa capo all’Onu. Oggi è cominciato un simposio al quale partecipano scienziati ed esperti da tutto il mondo allo scopo di esplorare le opportunità offerte dall’informatica scientifica nell’ affrontare le principali sfide scientifiche, con una prospettiva globale. Il grande convegno è stato deciso proprio per prevedere il modo in cui l’intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e i recenti progressi nell’ informatica quantistica influenzeranno il processo di scoperta scientifica in tutti i campi scientifici, tra cui la scienza del clima, la chimica molecolare e la scienza dei materiali. A spiegare l’iniziativa è Sandro Scandolo, capo della ricerca all’Ictp: “In questa giornata lanciamo una nuova iniziativa: un consorzio per le scienze computazionali, che coinvolgerà tantissime realtà in tutti gli angoli del mondo. Oggi sono presenti qui circa 200 persone in sala e 500 connesse online da tanti Paesi”. L’evento fa parte delle celebrazioni del 60/o anniversario dell’Ictp che si svolgono nel corso del 2024 e culmineranno il prossimo mese di novembre. I risultati del simposio saranno presentati e discussi durante una sessione del panel in occasione di questo evento di novembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA