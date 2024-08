Idrocarburi e diossine nelle bricchette per il barbecue

agenzia

I carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo

TRENTO, 06 AGO – Un’articolata rete produttiva e commerciale transnazionale attiva tra Alto Adige, Austria, Germania, Croazia, Serbia e Svizzera ha messo sul mercato bricchette per barbecue fatte di ceneri derivanti dai processi di piro-gassificazione, quindi con valori elevati di idrocarburi policiclici aromatici e diossine, pericolose per la salute umana. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, supportati dai Comandi provinciali interessati, stanno eseguendo il decreto di sequestro preventivo disposto dal gip del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura di Bolzano e della Procura distrettuale di Trento, che coordinano l’inchiesta. Il punto sulle indagini sarà fatto in conferenza stampa alle 10 in Procura a Trento.

