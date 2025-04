Idrocarburi nel lago di Lugano, al lavoro i vigili del fuoco

agenzia

Ancora tutto da valutare l'impatto sull'ecosistema lacustre

COMO, 11 APR – Circa mille litri di idrocarburi e di altre sostanze inquinanti sulla cui origine sono in corso accertamenti, si sono riversati ieri sera nelle acque italiane del lago Ceresio, noto anche come lago di Lugano, nel territorio del Comune di Valsolda (Como). Mezzi dei vigili del fuoco di Como attrezzati per la decontaminazione e il contenimento hanno lavorato fino alla 1.30 della notte scorsa assieme a personale di Arpa e ai Pompieri civici della città di Lugano, intervenuti con una imbarcazione attrezzata. Per oggi è atteso l’ulteriore intervento di una ditta specializzata con automezzi pesanti adibiti alla bonifica, ancora con l’assistenza dei Pompieri di Lugano. Ancora tutto da valutare l’impatto sull’ecosistema del lago Ceresio.

