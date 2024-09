Il 12 ottobre apre l’intera linea 4 della metro, festa a Milano

agenzia

Percorso di 15 km con 21 fermate da Linate a San Cristoforo

MILANO, 26 SET – A Milano taglio del nastro per la linea della metropolitana M4 che aprirà l’intera tratta dal 12 ottobre. Con 21 stazioni e un tracciato di circa 15 chilometri, la linea ‘blu’ correrà da Linate a San Cristoforo, incrociando la rete ferroviaria e le linee M1, M2 e M3. Per l’inaugurazione sono previsti eventi e spettacoli nei quartieri, nei mezzanini, nei cinema e nei teatri dislocati lungo il percorso della nuova linea. “L’apertura della nuova metropolitana segna un passo fondamentale in avanti per nostra città – dichiara in una nota l’assessora alla Mobilità Arianna Censi – nell’ottica anche di una mobilità più moderna e sostenibile. Ma le reti di trasporto efficienti sono anche motore di sviluppo e di connessione tra i quartieri e libertà di movimento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA