Il baronetto inglese scippato a Capri dell’orologio da 300mila euro

il caso

Un Richard Mille piuttosto raro. La vittima è componente della Camera dei Lord

I vecchi dell’isola giurano che si tratta di una prima volta, che quelle cose non succedono a Capri, dove ieri sera un membro della Camera dei Lord del Regno Unito, il barone Ara Darzi, un habitué dell’isola, è stato scippato del suo prezioso orologio, un Richard Mille del valore di circa 300 mila euro. Il fenomeno dei furti nelle case da tempo ha infettato anche un’isola felice come Capri, ma di episodi violenti come lo scippo di ieri non esistono precedenti in un luogo che, anche per le sue frequentazioni vip, è oggetto di attenzioni speciali in fatto di sicurezza. Un colpo evidentemente pianificato.

Darzi – 65 anni, docente universitario, chirurgo di fama ed esponente del Partito Laburista – stava passeggiando per le stradine di Capri assieme a due amici, erano le 22:30 circa – quando è stato affrontato da due giovani che lo hanno sorpreso in via Vittorio Emanuele, a pochi metri dalla celebre piazzetta. Lo avevano probabilmente pedinato. Lo scippo – che per fortuna non ha avuto conseguenze per l’uomo, rimasto illeso – si è consumato in un niente. I due rapinatori hanno fatto perdere le loro tracce imboccando di corsa la strada che conduce a via Krupp, probabilmente per raggiungere Marina Piccola dove ad attenderli c’era un natante utile a completare la fuga via mare.