Il bisnonno paterno di Papa Prevost era siciliano? Una nuova ipotesi si fa strada

il caso

Le ricerche del Genealogy discord server e del Centre de généalogie

Arriva una nuova indicazione sull’origine italiane di papa Prevost, questa volta si parla della Sicilia. E’ quanto sostengono il Genealogy discord server e il Centre de généalogie dalle cui ricerche emergerebbe che il nonno paterno era di Milazzo (Messina). Il suo nome era Salvatore Giovanni Riggitano ed era nato a Milazzo il 24 giugno 1876 nella casa in via Ottaviana; era figlio di Riggitano Santi (usciere di anni 50) e di Alioto Maria, di 42 anni, uniti in matrimonio nel 1853. Lo riporta il sito della Gazzetta del Sud che pubblica i certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dal Comune di Milazzo.

Il nonno di Papa Prevost emigrò in America nel 1904, raggiunse Quincy, nello stato dell’Illinois, la sorella Rosa sbarcata a New York nel giugno del 1903 con la nave Lombardia salpata dal porto di Napoli (come risulta dai dati di Ellis Island). Lì diventa John e cambia anche cognome in Prevost (cognome della madre della moglie Suzanne) poiché era sorto anche un caso (lui era già sposato). Intanto aveva iniziato ad insegnare lingue (italiano incluso). Proprio al suo lavoro si lega la chiave di questa ricostruzione: un annuncio pubblicitario di un tale «Riggitano-Prevost» sul Chicago Tribune del 6 maggio 1934. Nel 1940, poi, è lui stesso a dichiarare, come richiesto dalle autorità, di non essere cittadino americano, di chiamarsi John Riggitano Prevost ma di essere arrivato negli Usa con il nome di Salvatore Giovanni Reggitano Alioto (cognome, quest’ultimo, materno).