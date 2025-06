Il cadavere trovato in Arno a Pisa è di una donna morta da tempo

agenzia

I tatuaggi potrebbero favorire l'identificazione

PISA, 28 GIU – È di una donna dell’apparente età di 50 anni il cadavere recuperato nel pomeriggio dai sommozzatori in Arno nel centro di Pisa. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Secondo i carabinieri sarebbe rimasta in acqua a lungo e la morte risale nel tempo. Sarà l’autopsia, già disposta dalla procura di Pisa,a fornire risposte più precise sulle cause e su altri dettagli utili a indirizzare le indagini. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del pomeriggio. Dall’acqua, in prossimità dello scalo Roncioni, sotto la sede della prefettura, è riaffiorato un braccio con alcuni tatuaggi che forse saranno decisivi per l’identificazione. Il resto del corpo è rimasto però semisommerso ed è stato necessario l’intervento dei sommozzatori per recuperarlo. Inizialmente si era ritenuto che il corpo appartenesse a un uomo poi una volta ripescata la salma, si è capito che si trattava di una donna. La lunga permanenza in acqua ha reso irriconoscibile il cadavere che non è stato ancora identificato. Saranno gli accertamenti medico legali a provare a fornire le risposte che mancano agli inquirenti per chiarire la vicenda. Tra queste, la causa di morte, se in seguito a traumi o solo per annegamento.

