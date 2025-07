Il caldo uccide due persone in spiaggia in Sardegna: l’afa allenta la morsa al Nord, in Sicilia temperature elevate ancora per giorni

L'EMERGENZA

Mezza Europa è stretta nella morsa dell'anticiclone africano

Il caldo continua a uccidere anche in Italia. Dopo la donna cardiopatica deceduta ieri a Bagheria, due persone sono morte in Sardegna a causa del grande caldo di queste ore. Entrambe si trovavano in spiaggia.

Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale. Sul posto è giunto il 118 con l’ambulanza medicalizzata e l’elicottero dell’Areus, ma non c’è stato nulla da fare. A San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, non distante dal luogo della prima tragedia, un 60enne è stato colto da malore improvviso. Anche in questo caso è stato chiamato il 118, che ha provato invano a salvare l’uomo. InSardegna le temperature in questi giorni hanno superato i 40 gradi.

Ma è mezza Europa a essere stretta nella morsa del caldo a causa dell’anticiclone africano che si è spinto ben al di là del nostro Paese. E se in Spagna l’ondata di calore resisterà almeno fino al prossimo weekend a causa della vicinanza al Nord Africa, negli altri Paesi un’ondata di aria fresca proveniente dall’Atlantico abbasserà le temperature di 6-8 gradi.

Da venerdì prossimo, per l’anticiclone nordafricano che ha “infuocato” l’Italia, è previsto uno stop al Nord. Dal 4 luglio in poi, inizierà ad arrivare il maltempo sulle Alpi e in generale al Nord Italia, mentre al Centrosud le avverse condizioni meteo potrebbero arrivare solo da lunedì, ma non in Sicilia: l’Isola resterà sotto la cappa dell’anticiclone e le temperature resteranno elevate.

«Fino a giovedì – precisa Antonio Sanò, fondatore de ‘iLMeteo.it’. – il tempo sarà caldo e localmente ancora più caldo. Si teme di superare alcuni record specie in Pianura Padana dove le condizioni saranno, tra l’altro, afosissime. In questo periodo di ulteriore riscaldamento, attenzione però a temporali isolati, molto localizzati ma forti: al Nord si teme, oltre ai record di caldo ed afa, anche alcuni fenomeni particolarmente violenti, come successo anche nelle ultime ore».