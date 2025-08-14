Il caso dell’influencer di 22 anni che ha nascosto al fisco 300 mila euro di guadagni

L'indagine

La verifica della Gdf di Rimini: con dei video sui social promuoveva abbigliamento e cosmetici di una piattaforma on line cinese.

A 22 anni, con brevi video di prodotti sui social, una giovane influencer di Cattolica (Rimini), è riuscita a guadagnare 300mila euro nel giro di tre anni. Guadagni sui quali però non avrebbe mai pagato le tasse. A scoprire gli affari d’oro della ragazza, scelta da due multinazionali cinesi di abbigliamento e prodotti per la casa per spingere gli acquisti online, i finanziari della Tenenza di Cattolica (comando provinciale di Rimini).

Le Fiamme gialle hanno concluso recentemente la verifica fiscale nei confronti della giovane influencer attraverso l’incrocio di dati provenienti dai conti correnti bancari, dalle banche dati e dalle cosiddette «fonti aperte», ossia siti e social media, disponibili in rete.

L’indagine ha consentito di ricostruire, per il periodo 2021-2024, compensi per circa 300 mila euro. Guadagni percepiti dall’influencer da diverse piattaforme digitali, ma sottratti a imposizione fiscale.La ragazza quindi è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme dovute e la contestazione delle sanzioni amministrative previste. La 22enne utilizza soprattutto i canali di Instagram e YouTube oltre a TikTok, totalizzando milioni di visualizzazioni. I pagamenti delle aziende le venivano effettuati con accrediti bancari oppure in prodotti.