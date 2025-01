Il Cassiopea con 49 migranti atteso domani alle 8 a Shengjin

agenzia

Richiedenti asilo di 4 Paesi 'sicuri'. Giovedì decisione giudici

ROMA, 27 GEN – Dovrebbe approdare intorno alle 8 di domani al porto di Shengjin, in Albania – a quanto si apprende – il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare che trasporta i 49 migranti intercettati nel weekend in acque internazionali a sud di Lampedusa. Si tratta di bengalesi (in maggioranza), egiziani, ivoriani e gambiani, selezionati per essere sottoposti alla procedura accelerata di frontiera prevista per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità. Nell’hotspot ‘italiano’ di Shengjin i richiedenti asilo saranno identificati e faranno uno screening medico approfondito (se saranno riscontrate condizioni di vulnerabilità verranno portati in Italia come è avvenuto in qualche caso nei due precedenti trasferimenti in Albania, ad ottobre e novembre scorsi). Saranno quindi trasferiti nell’altro centro sottoposto alla nostra giurisdizione, quello di Gjader, ad una ventina di chilometri di distanza, sulla base del trattenimento disposto dal questore di Roma. I giudici della Corte d’appello della Capitale dovranno poi decidere, nel giro di 48 ore, se convalidare o meno il trattenimento. Entro giovedì, dunque, dovrebbe esserci il responso. Nelle altre occasioni i magistrati hanno sospeso la convalida per tutti i migranti trattenuti, che sono stati quindi portati in Italia.

