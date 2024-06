Il Colle del Gran San Bernardo riapre al traffico il 13 giugno

agenzia

Alle 11 la cerimonia con l'incontro di frese italiane e svizzere

AOSTA, 07 GIU – Dopo la consueta chiusura per la stagione invernale, il Colle del Gran San Bernardo, tra Valle d’Aosta e Canton Vallese (Svizzera) riaprirà al traffico giovedì 13 giugno. Il valico sarà nuovamente percorribile senza limitazioni a partire dal chilometro 26,200, in località Cerisey, a monte del comune di Saint-Rhemy-en-Bosses. La cerimonia di riapertura con l’incontro delle frese italiane e svizzere al confine di Stato, a oltre 2.400 metri di quota, si svolgerà a partire dalle 11. Anas ha avviato le attività di sgombero neve a inizio dello scorso aprile. Le operazioni sono state condotte dal personale specializzato tramite turbine fresaneve e lame dotate di dispositivo spargisale. Con il procedere delle attività di ripulitura i tecnici hanno di nuovo installato le barriere laterali e la segnaletica verticale, rimosse per evitarne il danneggiamento a causa di possibili slavine. Il Colle del Piccolo San Bernardo, tra Valle d’Aosta e Savoia (Francia), è stato riaperto alla circolazione giovedì 30 maggio.

