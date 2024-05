Il Colle del Piccolo San Bernardo riapre giovedì 30 maggio

agenzia

Il valico al confine con la Francia era chiuso dal 2 novembre

AOSTA, 28 MAG – Dopo la consueta chiusura durante la stagione invernale scattata il 2 novembre scorso, riaprirà al traffico giovedì 30 maggio il Colle del Piccolo San Bernardo, a 2.188 metri di altitudine, tra Valle d’Aosta e Savoia (Francia). Lo annuncia l’Anas. Sul versante italiano la strada statale 26 sarà di nuovo percorribile senza limitazioni a partire dal chilometro 152,150, in località Les Suches, nel comune di La Thuile. La cerimonia di riapertura con l’incontro delle frese italiane e francesi al confine di Stato si svolgerà intorno alle ore 10.30. Alla fine dello scorso aprile Anas ha avviato le attività di sgombero neve, condotte dal personale specializzato tramite turbine fresaneve e lame con dispositivo spargisale. Procedendo con le operazioni di pulizia i tecnici hanno reinstallato le barriere laterali e la segnaletica verticale, rimosse per evitarne il danneggiamento a causa di possibili slavine. Il tratto più a valle compreso tra Pont Serrand e Les Suches è già riaperto al traffico da ieri. La riapertura del Colle del Gran San Bernardo, tra Valle d’Aosta e Vallese (Svizzera) non è ancora fissata e potrebbe tenersi tra il 7 e l’11 giugno prossimi.

