Il Comitato No Ovovia Trieste scende di nuovo in piazza

Protesta durante seduta Consiglio comunale. Polemica infinita

TRIESTE, 13 GIU – È stata una protesta rumorosa, tra musica, tamburi e fischi quella svolta questo pomeriggio dal Comitato No Ovovia, per far sentire ancora di più la propria voce davanti al Municipio, dove era in corso la seduta del Consiglio comunale impegnato a discutere in una seduta fiume le osservazioni sul contestato progetto dell’impianto di collegamento tra il centro cittadino e l’altipiano. Circa 300 persone hanno preso parte alla protesta, con bandiere e cartelli, per esprimere per l’ennesima volta la propria contrarietà all’opera. “Ovovia grande idiozia”, “Ovovia basta”, “Riprendiamoci la città” c’era scritto su alcuni degli striscioni esposti durante la mobilitazione, che ha visto anche interventi alternarsi al microfono. “Non ci hanno mai dato la possibilità di un vero confronto” è stato detto riferendosi all’amministrazione comunale, “la cabinovia è inutile e insostenibile e molti cittadini sono contrari alla sua realizzazione” è stato più volte sottolineato “ma il Comune non vuole ascoltare”.

