Il Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco comincerà il 7 maggio: nel pomeriggio la prima fumata

VATICANO

Il conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggio. Lo ha annunciato Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa vaticana, confermando quanto stabilito oggi, 28 aprile, al termine della riunione delle congregazioni generali dei cardinali. Durante l’incontro si è discusso anche della posizione del cardinale Becciu, ma senza arrivare a decisioni ufficiali, ha precisato Bruni.

I novendiali, le celebrazioni in suffragio del Pontefice scomparso, si concluderanno domenica. Il conclave avrebbe potuto cominciare già lunedì o martedì, ma i cardinali hanno scelto di posticipare l’inizio di un paio di giorni, principalmente per ragioni logistiche. Un porporato ha spiegato che il numero dei partecipanti è eccezionalmente alto: 135 elettori teorici, anche se due hanno già annunciato il proprio ritiro per motivi di salute.

Organizzare l’accoglienza di tutti nella Casa Santa Marta, la residenza vaticana dove i cardinali soggiorneranno isolati durante il conclave, richiede tempo. È lo stesso edificio in cui Papa Francesco decise di rimanere dopo l’elezione del 2013, anziché trasferirsi nell’Appartamento Pontificio. Il rinvio permetterà anche un confronto più ampio tra i cardinali, ma, come chiarito, non è questa la motivazione principale: in caso di necessità, le discussioni pomeridiane possono sempre essere prolungate.

La prima votazione, e quindi la prima fumata, ci sarà il 7 maggio pomeriggio. La mattina i cardinali parteciperanno alla messa “Pro eligendo Pontefice”, quindi nel pomeriggio l’ingresso in Sistina.