Il corteo per Gaza a Roma, ‘siamo 100mila’

agenzia

'Presidio a piazza dei Cinquecento fino alle 13.30, poi corteo"

Alla manifestazione per Gaza a piazza dei Cinquecento, a Roma, “ci dicono che siamo 100mila”. A dirlo dal camioncino da cui partono gli interventi sono gli organizzatori della mobilitazione indetta dall’Usb. Secondo una prima stima delle forze dell’ordine i manifestanti sarebbero 20mila, in aumento. Tra i partecipanti molte associazioni: oltre a quelle studentesche e dei docenti, in piazza anche i volontari di Emergency. Il presidio al momento è statico, ma fanno sapere: “fino alle 13.30 saremo qui a bloccare piazza dei Cinquecento, poi corteo”. Applausi dopo l’annuncio dei treni cancellati o in ritardo. “Questo movimento deve allargarsi a tutta Europa e a tutto il mondo – dicono ai microfoni – In questa piazza c’è la parte migliore del Paese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA