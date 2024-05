Il corteo pro Palestina sfila dentro al Politecnico di Torino

agenzia

In programma all'interno anche un'assemblea degli studenti

TORINO, 17 MAG – Il corteo degli studenti universitari pro Palestina partito questa mattina da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche di Torino, ha raggiunto il Politecnico. Sono circa duecento i partecipanti a questa iniziativa, che ha coinvolto tutti i dipartimenti occupati in questi giorni. Hanno partecipato i collettivi universitari vicini al ‘Cambiare Rotta’ e al ‘collettivo universitario autonomo’. Il corteo ha raggiunto prima la facoltà di Fisica con i suoi occupanti, poi è passato sotto l’istituto superiore Regina Margherita, infine si è diretto verso il Politecnico, in corso Duca Degli Abruzzi. Gli studenti hanno sfilato all’interno dei corridoi dell’ateneo, poi sono tornati all’esterno, prima di rientrare per tenere un’assemblea. Sono molte le bandiere palestinesi e gli slogan in favore della popolazione di Gaza e contro “il genocidio israeliano”. Gli attivisti accusano le facoltà di complicità con Israele e chiedono il totale boicottaggio dei progetti con “lo Stato sionista che si sta macchiando di una stage di uomini, donne bambini”. “Il sapere non può essere complice di questo genocidio”, ripetono i giovani. “Fuori Israele dalle università” è lo slogan più usato. Dal microfono è stato più volte rilanciato un appuntamento per domani, quando una manifestazione sfilerà nel pomeriggio per le strade del centro di Torino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA