Il detenuto morto a Modena era in carcere per femminicidio

agenzia

Andrea Paltrinieri a giugno uccise l'ex moglie Anna Sviridenko

MODENA, 07 GEN – È Andrea Paltrinieri, 49enne in carcere per l’omicidio dell’ex moglie Anna Sviridenko, l’uomo trovato morto oggi nella casa circondariale di Sant’Anna a Modena, dove era detenuto dal giugno dello scorso anno. Si sarebbe ucciso inalando gas. Proprio nell’estate di un anno fa Paltrinieri si presentò alla caserma dei carabinieri di via Pico della Mirandola a Modena annunciando che sul furgone appena parcheggiato c’era il corpo della donna, quarantenne di origine bielorussa, che aveva strangolato. Il femminicidio avvenne a poche ore da un’udienza in tribunale a Innsbruck durante la quale si sarebbe discusso l’affidamento dei due figli della coppia.

