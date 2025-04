Il dolore di Castellammare per il crollo della cabina del Faito

agenzia

Elicottero sorvola zona,via vai di mezzi delle forze dell'ordine

CASTELLAMMARE DI STABIA, 18 APR – Per Castellammare di Stabia, il giorno del venerdì santo, è il giorno del dolore. Dopo la tragedia della funivia la città si è risvegliata sotto in cielo grigio. In piazza Unità di Italia, antistante la stazione della Circumvesuviana e della funivia del Faito, c’è un via vai di mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine mentre un elicottero sorvolato tutta l’area alle pendici del monte Faito. Dolore e sconcerto tra i passanti. Tutti però si pongono una sola domanda: come è potuto succedere. Un quesito al quale si potrà dare una risposta solo quando gli investigatori, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, avranno ultimato tutti i rilievi necessari.

