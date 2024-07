agenzia

Le indagini sono in corso anche sul possesso dell'arma

ROMA, 04 LUG – L’uomo fermato, dopo essersi costituito, per l’omicidio di Manuela Petrangeli a Roma avrebbe precedenti per atti persecutori. E’ quanto emergerebbe dai primi accertamenti degli investigatori. Indagini sono in corso anche sul possesso dell’arma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA