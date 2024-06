Il G7 Istruzione con Valditara visita laboratori Its Biomedicale

agenzia

L'unico del Fvg a formare tecnici esperti di Scienze della Vita

TRIESTE, 29 GIU – I partecipanti al G7 Istruzione ha fatto tappa questa mattina all’Its Academy Biomedicale del Friuli Venezia Giulia, a Basovizza, sul Carso triestino. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a Trieste per la Riunione dei Ministri del G7 dell’Istruzione, ha guidato la delegazione internazionale che ha visitato i laboratori dell’unico Itsdel Fvg che forma tecnici esperti di tecnologie per le scienze della vita. La delegazione ministeriale ha visitato i laboratori di robotica e intelligenza artificiale e il laboratorio di informatica biomedica, attrezzati con tecnologie innovative per una didattica in linea con le esigenze delle imprese per formare Data Network Specialist e Tecnici Superiori di Informatica Biomedica. Primo esempio in Europa di un ospedale senza pazienti, costruito esclusivamente a fini formativi, l’Its Academy Biomedicale forma Tecnici Superiori per la gestione e manutenzione della Apparecchiature Biomedicali, Data Network Specialist, Tecnici Superiori di Informatica Biomedica, Biotech Quality Specialist e Wellness & Hospitality Specialist.

