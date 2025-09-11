Il Garante Privacy sanziona Venezia sul contributo d’accesso

agenzia

Il Pd, 'sistema inefficace e pericoloso per gestire i turisti'

VENEZIA, 11 SET – Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento del 4 agosto, ha inflitto una sanzione di 10.000 euro al Comune di Venezia ingiungendogli, contestualmente, di “adottare ulteriori misure per assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, privacy by design e privacy by default” relativamente alla gestione della raccolta dei dati personali per il contributo d’accesso alla città. Il Garante ha ritenuto illecite le modalità di raccolta dei dati personali: la sanzione riguarda la prima fase di sperimentazione del sistema, avvenuta tra aprile e luglio 2024. L’Autorità ha rilevato che la pre-registrazione obbligatoria sul portale per la maggior parte delle categorie di soggetti esenti dal pagamento comporta un trattamento massivo di dati personali non proporzionato alle finalità perseguite. Inoltre sono emerse criticità sui totem installati sul territorio, le cui impostazioni erano modificabili dagli utenti. Sulla questione il gruppo del Pd in Consiglio comunale ha presentato un’interrogazione: “Questo episodio dimostra come l’amministrazione abbia adottato un sistema non solo inefficace nella gestione dei flussi di visitatori, ma anche pericoloso, perché calpesta i diritti fondamentali alla protezione dei dati personali e alla riservatezza”, commenta il capogruppo Giuseppe Saccà.

