agenzia

L'americano non si chiama Rexal Ford ma Francis Kaufmann

ROMA, 16 GIU – L’uomo fermato in Grecia per l’omicidio di una bambina di sei mesi, trovata morta a villa Pamphili a Roma, si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford. L’accertamento è avvenuto nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma in cui sta avendo collaborazione con l’Fbi.

