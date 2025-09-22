Il livello del Lambro sulla soglia di attenzione anche a Monza

agenzia

Iniziato il monitoraggio dei ponti, chiuso un accesso al Parco

MONZA, 22 SET – Anche a Monza, come a Milano, il fiume Lambro ha raggiunto la soglia di attenzione a causa delle piogge delle ultime ore. Il Comune sta monitorando tutti i ponti con personale della Protezione civile e della Polizia locale. Al momento risultano percorribili. La viabilità, nonostante gli allagamenti, risulta al momento non particolarmente critica, con l’unica eccezione di via Boccaccio, in prossimità del Parco di Monza nella zona delle Grazie Vecchie, che è stata chiusa per precauzione, incluso l’accesso all’area verde.

