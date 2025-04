Il lutto nazionale per il Papa: come funziona e cosa si ferma in Italia

Cerimoniale

In Italia il lutto nazionale è deciso dal cerimoniale di Stato. Prevede, tra l’altro, che ci siano le bandiere a mezz’asta sulle facciate di tutti gli edifici pubblici (anche nelle rappresentanze diplomatiche all’estero) e due strisce di velo nero per le bandiere interne. Durante il giorno di lutto, gli esponenti del governo sono obbligati a cancellare gli impegni pubblici, mentre le attività commerciali e i negozi hanno la possibilità (e non l’obbligo) di decidere di chiudere o meno per tutta la giornata.