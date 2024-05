Il maltempo si sposta verso Sud, weekend “bello” e caldo ovunque

Meteo

Ondata proveniente da Francia, le piogge più intense in Sicilia

Si sta spostando verso il sud Italia, con le piogge più intense previste in Sicilia, l’ondata di maltempo, proveniente dalla Francia, che ha colpito l’Italia tra lunedì e martedì scorsi. E le prime indicazioni sono per un weekend con sole e caldo. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, la bassa pressione, scivolata negli ultimi 2 giorni dalla Normandia verso l’Italia centro settentrionale, sta attualmente attraversando il Canale di Sardegna per portarsi sulle estreme regioni meridionali. Nelle prossime ore, in particolare, sono attese piogge moderate a tratti forti sulla Sicilia, localmente anche sul resto del Sud; ombrelli aperti anche sul Lazio meridionale e sul medio versante adriatico. Qualche rovescio, infine, non sarà da escludere sul Nordest, in particolare a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature caleranno in modo sensibile al Sud, mentre aumenteranno, altrettanto sensibilmente, al Nord; una via di mezzo al Centro.