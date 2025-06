Il menù pe le nozze Bezos-Sanchez guarda alla Campania

agenzia

Dallo stellato Mellino a Sal De Riso, torta però firmata Grolet

ROMA, 27 GIU – Spaghetti, formaggi e dolci, tutto Made in Campania. Per il matrimonio da oltre 200 invitati tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, la cucina sembra guardare al Sud Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera a curare il banchetto di nozze – già a partire dalla cena di ieri sera – sarebbe infatti lo chef stellato Fabrizio Mellino del ristorante “Quattro Passi” di Nerano, in provincia di Napoli. Tra le portate principali del menù non dovrebbero mancare gli spaghetti alla Nerano, ricetta a base di zucchine fritte e provolone del Monaco, un piatto della tradizione campana che la famiglia Mellino si tramanda da generazioni. Sempre lo chef avrebbe poi ordinato al pasticcere di Minori Sal De Riso “mille porzioni di dolci per il buffet”: pasticceria mignon, dolci al bicchiere e monoporzioni di delizie al limone e ricotta e pere. Mentre per la torta nuziale, che sarà tagliata oggi dagli sposi, si va fuori dai confini nazionali: la firma dovrebbe essere del noto pasticcere francese Cédric Grolet, noto per le sue creazioni teatrali grazie ad una tecnica accurata.

