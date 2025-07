Il Monte Bianco si scala in sicurezza, ma con un videogioco

agenzia

Browser game educativo sarà disponibile dal 31 luglio

AOSTA, 15 LUG – Per scalare il Monte Bianco in sicurezza basta un videogioco. Si chiama Mont Blanc Adventure ed è il nuovo browser game educativo ideato dalla Fondazione Montagna sicura di Courmayeur e realizzato dall’azienda friulana Simtech per avvicinare i giovani al territorio straordinario del Monte Bianco e sensibilizzarli alla sicurezza in montagna. L’avventura grafica interattiva permette di vivere l’emozionante esperienza alpinistica su una delle montagne più suggestive al mondo, tra Italia e Francia. Dell’itinerario è possibile selezionare diversi livelli di difficoltà: partenza dal centro di Courmayeur, ascensione alla vetta e discesa fino alla cittadina francese di Chamonix. Ad accompagnare il giocatore virtuale è una guida alpina valdostana, che fornisce supporto, consigli e informazioni utili per affrontare in sicurezza le diverse attività in ogni tappa della salita e della successiva discesa. Giocabile direttamente da smartphone, tablet e Pc tramite accesso al link web, senza bisogno di installazioni, è disponibile in lingua italiana, francese e inglese. L’aspirante alpinista ha la possibilità di vedere da vicino il paessaggio e i luoghi iconici dell’alpinismo europeo: l’ufficio guide di Courmayeur, la funivia Skyway Monte Bianco, il Rifugio del Goûter, la Maison de la Montagne a Chamonix e altri luoghi simbolo del territorio transfrontaliero del Monte Bianco. Apprenderà nozioni preziose sulla sicurezza in montagna, la flora e la fauna alpine e i punti di interesse paesaggistico e naturalistico, completando il proprio diario personale. Mont Blanc Adventure, realizzato nell’ambito del progetto Alcotra PrévRisk-CC, è patrocinato dal Soccorso alpino valdostano e dell’Unione Valdostana Guide Alta Montagna e sarà reso disponibile dal prossimo 31 luglio sul sito della Fondazione Montagna sicura (www.fondazionemontagnasicura.org).

