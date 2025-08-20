Il negozio prende fuoco, muore il proprietario a Trento

agenzia

Incendio in una calzoleria, si indaga sulle cause

TRENTO, 20 AGO – È morto nel suo negozio divorato dalle fiamme Sergei Oprea, immigrato moldavo che a Trento, in via Perini, aveva aperto un piccolo negozio da calzolaio e in breve tempo si era fatto conoscere per la sua professionalità. L’uomo, che si trovava ancora all’interno del negozio a tarda serata, è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare alcune ore per domare l’incendio, scoppiato verso le 23.45 di martedì. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale, oltre ai vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento.

