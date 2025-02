Il nuovo presidente dell’Anm, ‘lo sciopero non è revocato’

agenzia

Parodi, 'chiederò in tempi brevi un incontro al governo'

ROMA, 08 FEB – “Lo sciopero è stato deliberato, oggi non è stato revocato. Tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà condiviso con la Giunta, sicuramente non è stato revocato”. Lo ha detto il neo presidente dell’Anm, Cesare Parodi, dopo l’elezione. “Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura”, ha aggiunto Parodi.

