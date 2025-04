Il padre di Ilaria Sula, Mark mi disse ‘io la amo’

agenzia

E la mamma dice: la sua non è una madre

TERNI, 11 APR – “A Mark, a quell’assassino, gliel’ho chiesto, ‘ma tu centri niente con questa storia che Ilaria è scomparsa?’ Lui mi ha risposto ‘io l’amo Ilaria… Non le farei mai del male’. E invece glielo aveva fatto”: Flamur, il padre della studentessa ha raccontato così i momenti passati in commissariato con il giovane poi arrestato per il femminicidio della giovane. Lo ha fatto nello studio dell’avvocato Giuseppe Sforza che rappresenta la famiglia. La mamma di Ilaria, Gezime, ha invece parlato della madre di Mark Samson. “Quella non è una madre, una madre come lei non deve esistere” ha sottolineato senza alzare gli occhi. “Una madre – ha aggiunto – non può aiutare un figlio a nascondere un cadavere, a nascondere nostra figlia. Non so che cuore ha. Non lo so…”. I genitori hanno poi parlato degli ultimi messaggi ricevuti dal telefono della figlia. “Che volevi pensare? Che non era lei, non era Ilaria” hanno detto. “Perché se era lei – ha detto il padre – qualsiasi cosa avesse fatto, nel male e nel bene, ce lo avrebbe detto. Ci avrebbe proprio chiamato non mandato un messaggio o una storia su Instagram. Lui conosceva tutti i codici”. “Ilaria era una ragazza forte che aveva tanti sogni” ha sottolineato ancora la madre.

