Il padre di Ilaria Sula, ragazze ammazzate per nulla

La figlia fu uccisa a coltellate: 'Il perdono non esiste'

ROMA, 28 MAG – “E’ vergognoso, ormai le ragazze si ammazzano per nulla. Se si va avanti così dove andremo a finire?”. A dirlo Flamur Sula, padre di Ilaria la studentessa uccisa dall’ex e trovata in una valigia in fondo a un dirupo vicino Roma, parlando del femminicidio della quattordicenne Martina Carbonaro. “Bisogna prendere provvedimenti forti – sottolinea – altrimenti la situazione precipiterà”. Flamur racconta che, con il passare dei giorni, il “dolore aumenta”. “Il perdono? Per una cosa del genere non può esistere” sottolinea il papà di Ilaria.

