Il Papa a Sanremo: «La musica è strumento di pace»

Messaggio video registrato del sommo Pontefice al Festival

«La musica è bellezza, è strumento di pace, è una lingua che tutti i popoli parlano per raggiungere ilcuore di tutti, può aiutare la convivenza degli uomini». Lo dice Papa Francesco in un videomessaggio inviato al festival di Sanremo.

«Carissimo Carlo, ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei Bambini, lo scorso maggio, tu eri con noi con il calore umano che ti contraddistingue, in quel bellissimo momento allo Stadio Olimpico con i bambini di tutto il mondo. Sai, la musica è bellezza, la musica è strumento di pace. È una lingua che tutti i popoli, in diversi modi, parlano e raggiunge il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza dei popoli», dice il pontefice nel videomessaggio.