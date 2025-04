Il Papa a sorpresa in basilica S.Pietro prima della veglia

agenzia

Saluta i fedeli. Visto dove ci sono gli ascensori per la Loggia

CITTÀ DEL VATICANO, 19 APR – Papa Francesco questo pomeriggio si è recato a sorpresa nella basilica di San Pietro, accompagnato sulla sedia a rotelle dall’infermiere Massimiliano Strappetti. Era vestito con l’abito bianco e la papalina. Secondo quanto riferiscono alcuni presenti, nella basilica di san Pietro ha voluto pregare a San Pietro prima della veglia pasquale di questa sera e ha salutato alcuni fedeli presenti. E’ entrato e uscito dalla Porta della Preghiera, la più vicina a Casa Santa Marta dove sta trascorrendo la convalescenza. Il Papa è arrivato nella basilica di San Pietro poco prima delle 18 e ha sostato in tutto circa un quarto d’ora applaudito dalla gente. Si è fermato a pregare davanti alla tomba di Pietro. Alcuni fedeli lo hanno visto poi vicino all’ascensore, che si trova nell’area dove si trova la Pietà di Michelangelo, che porta alla Loggia o al Palazzo apostolico. Poi è ripassato in basilica, accolto da un grande affetto dei molti pellegrini presenti in quel momento a San Pietro, ed è tornato a Casa Santa Marta. La Loggia è il luogo dove tradizionalmente il Papa, a Pasqua e Natale, impartisce la benedizione Urbi et Orbi. La sala stampa vaticana oggi aveva riferito della volontà del Papa di poter recitare domani la tradizionale benedizione anche se la decisione verrà presa solo all’ultimo momento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA