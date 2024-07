Il Papa a Trieste riceverà il primo Sigillo d’oro della città

agenzia

In occasione della sua visita il 7 luglio prossimo

TRIESTE, 01 LUG – In occasione della visita a Trieste per la Settimana sociale dei Cattolici in Italia, Papa Francesco riceverà un’onorificenza speciale della città di Trieste. Lo riporta Il Piccolo oggi in edicola precisando che “prima della sua partenza gli consegneremo il Sigillo trecentesco e l’eccezionalità è che non sarà d’argento come quelli che abbiamo sempre conferito, ma dorato”, come ha detto il sindaco Roberto Dipiazza. Sarà il primo Sigillo dorato della città. Per la la Settimana sociale dei Cattolici giungeranno in regione circa 900 delegati di diocesi, associazioni e movimenti da tutta Italia per confrontarsi sul tema “Al cuore della Democrazia”.

