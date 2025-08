Il Papa al Bambino Gesù, visita pellegrino malato

agenzia

Era venuto a Roma per il Giubileo, poi ricoverato

CITTÀ DEL VATICANO, 04 AGO – Papa Leone XIV ha visitato il giovane Ignacio Gonzálvez, giovane spagnolo venuto a Roma per il Giubileo dei Giovani e ricoverato nei giorni scorsi al Bambino Gesù. “Con lui e con i suoi familiari si è trattenuto in un’affettuosa conversazione. Al termine ha salutato alcuni pazienti del reparto oncologico. Infine, prima di tornare in Vaticano, ha incontrato individualmente alcuni parenti dei giovani malati, bambini e personale dell’ospedale. In un clima di commozione, ha recitato il Padre Nostro con i presenti, impartendo loro la benedizione”. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

