Il Papa al G7, l’applauso dei leader

il summit

Scherza con la Meloni: "Siamo ancora vivi"

Papa Francesco è atterrato in elicottero a Borgo Egnazia, sede del G7 a presidenza italiana, il primo a ospitare un pontefice. Bergoglio è stato accolto dalla premier Giorgia Meloni. Parteciperà a una sessione dei lavori dedicata a Intelligenza artificiale, energia, Africa e Mediterraneo, che sarà aperta ai Paesi e alle organizzazioni internazionali outreach invitati al summit in Puglia.

«Ancora vivo». Così Francesco ha risposto sorridendo alla premier Giorgia Meloni, che, accogliendolo all’arrivo al G7, gli domandava come stesse. “Ancora vivi», ha ribattuto la premier e il Pontefice, sempre in tono divertito, ha aggiunto: «Siamo in due». «Bentrovata», ha detto Bergoglio scendendo dalla scaletta dell’elicottero e rivolgendosi a Meloni che lo ha ringraziato: «Mi fa tanto, tanto, tanto piacere averla qui. E’ un grande regalo questa sua presenza. Grazie». Salendo sul golfcart a Borgo Egnazia, il Papa si è lasciato andare a una risata: «Una bella risata», ha notato. «Ma io e lei sempre», ha risposto Meloni.

Papa Francesco ha incontrato al G7, in uno dei primi bilaterali previsti questa giornata, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è già svolto anche l’incontro con Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Poi il colloquio tra il Papa e il presidente francese Emmanuel Macron, nell’ambito dei bilaterali del Pontefice al G7. Papa Francesco ha anche già incontrato il premier del Canada Justin Trudeau. E ha già incontrato Kristalina Georgeva, direttore generale del Fondo internazionale mondiale.