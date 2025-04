Il Papa con Carlo e Camilla, sorridente e senza ossigeno

agenzia

I reali a Casa Santa Marta in abiti scuri

CITTÀ DEL VATICANO, 10 APR – Sorridente e senza ossigeno: così Papa Francesco compare nella foto con Carlo e Camilla che ha incontrato ieri pomeriggio. La sala stampa vaticana ha diffuso questa mattina l’immagine dei reali con il Pontefice a Casa Santa Marta. Anche Carlo e Camilla, vestiti di nero, appaiono sorridenti. Il re ha un pacchetto rosso in mano, probabilmente un dono del o per il Papa, mentre la regina stringe la mano al Pontefice seduto in poltrona.

