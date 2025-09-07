Vaticano
Canonizzazione, il Papa: «Frassati e Acutis proclamati santi»
Pronunciata da Leone la formula ufficiale all'inizio della messa
“I beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis li iscriviamo nell’Albo dei santi stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i santi”: con questa formula ufficiale, pronunciata in latino, Frassati e Acutis sono stati proclamati santi da Papa Leone XIV all’inizio della messa a Piazza San Pietro. Sono dunque state portate le loro reliquie all’altare.
