Il Papa ha ripreso l’ossigenoterapia ad alti flussi. L’esperto: «Tempi di recupero lunghi»

IL RICOVERO

Papa Francesco questa mattina ha ripreso la terapia respiratoria ed è tornato all’ossigenoterapia ad alti flussi, quella somministrata attraverso i naselli, al posto della ventilazione meccanica con la maschera che era stata utilizzata per la notte. E’ quanto riferiscono fonti vaticane.

Anche oggi non si hanno indicazioni, almeno al momento, di ripresa del lavoro da parte del Pontefice. Non ha ricevuto visite e, sempre al momento, non sono previste.

Secondo Francesco Blasi, ordinario di Malattie respiratorie all’Università di Milano e primario della Struttura complessa di Pneumologia e fibrosi cistica al Policlinico milanese, «il fatto che il Papa sia sottoposto a lunghi periodi di ventilazione, con la maschera o attraverso cannule per l’ossigeno ad alti flussi, indica che l’ossigeno nel sangue non è abbastanza e va dunque integrato costantemente». Secondo Blasi, i tempi di recupero per il Pontefice saranno comunque «lunghi» perchè la polmonite bilaterale, «ovvero la patologia acuta da cui è stato colpito, ha indotto una riacutizzazione delle alterazioni croniche bronchiali di cui già soffriva».

«In un paziente di 88 anni con problemi respiratori cronici, il tempo di risoluzione di una polmonite bilaterale si prospetta lungo anche se gli antibiotici funzionano», afferma Blasi. Il Papa infatti, ricorda, «ha già subito la resezione di una parte di un polmone e soffre di bronchite cronica asmatiforme e di bronchiectasia, una patologia che determina una dilatazione irreversibile di una porzione dell’albero bronchiale dei polmoni». Negli ultimi giorni, inoltre, «si sono verificati episodi di inalazione di succhi gastrici, e questo ha indotto una ancora maggiore infiammazione con un danno all’epitelio bronchiale. Tutti questi elementi concorrono ovviamente ad allungare i tempi di recupero».