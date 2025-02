Il Papa, ho ancora bisogno di cure, ringrazio i medici

Vaticano

Nel testo dell'Angelus, che non pronuncia,anche appello per pace

“Avrei voluto essere in mezzo a voi ma, come sapete, mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché ho ancora bisogno di un po’ di cure per la mia bronchite”. Così il Papa nel testo dell’Angelus che non pronuncia ma che è stato diffuso. “Vi ringrazio per l’affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni, così come vorrei ringraziare i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per la loro premura: svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso, sosteniamoli con la preghiera!”, chiede il Papa. Infine l’appello per la pace: “Invito tutti a continuare a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan”.

