Il Papa, illusoria sicurezza basata su distruzione reciproca

Appello contro armi nucleari in anniversario Hiroshima

CITTÀ DEL VATICANO, 06 AGO – Nell’anniversario di Hiroshima e in quello imminente di Nagasaki, “desidero assicurare la mia preghiera per tutti coloro che ne hanno subito gli effetti. Nonostante il passare degli anni, quei tragici avvenimenti costituiscono un monito universale contro la devastazione causata dalle guerre e in particolare dalle armi nucleari”. Così papa Leone al termine dell’udienza generale. “Auspico – aggiunge – che nel mondo contemporaneo segnato da forti e sanguinosi conflitti, l’illusoria sicurezza basata sulla minaccia della reciproca distruzione ceda il passo agli strumenti della giustizia, del dialogo, alla fiducia della fraternità”.

