Il Papa in condizioni critiche ma stazionarie

Vaticano

"Non si sono verificati episodi acuti respiratori"

Le condizioni cliniche di Papa Francesco «rimangono critiche, ma stazionarie», riferisce il Bollettino medico diffuso dalla stampa vaticana. «Non si sono verificati episodi acuti respiratori ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili», viene spiegato. Il Pontefice, al suo dodicesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, «ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale», e al momento «la prognosi rimane riservata». La sala stampa ha fatto anche sapere che in mattinata Francesco, «dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso l’attività lavorativa».

Atteso, quindi, in particolare l’esito della Tac, le cui risultanze sono in corso di esame da parte dei medici, per capire come il Papa reagisce alla terapia per la polmonite bilaterale. E verificare se l’infezione polmonare sussiste ancora o no. E’ la terza tac effettuata da Bergoglio al Gemelli, dopo la prima all’arrivo e la seconda che ha rivelato la polmonite bilaterale. Rispetto a ieri resta la lieve insufficienza renale, che però non desta preoccupazioni, mentre anche l’ossigeno viene somministrato ai livelli richiesti dalle necessità.