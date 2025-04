Il Papa in piazza S. Pietro per il Giubileo degli ammalati

Vaticano

"Buona domenica a tutti. Grazie tante"

Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti”, ha detto papa Francesco rivolto ai partecipanti alla messa in Piazza San Pietro Poi ha ripetuto: “Buona domenica a tutti. Grazie tante”. Il Pontefice, arrivato a sorpresa nella piazza al termine della messa celebrata da mons. Rino Fisichella, è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione.

