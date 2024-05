Il Papa in un video, “bambini, ho da imparare da voi”

agenzia

Giornata Bambini il 25-26 maggio a Roma. Il 16 la presentazione

CITTÀ DEL VATICANO, 14 MAG – “Ho la gioia di annunciare che il 25 e il 26 maggio celebreremo a Roma la prima Giornata Mondiale dei Bambini. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo? Come Gesù vogliamo mettere i bambini al centro e prenderci cura di loro. Cari bambini e a tutti voi vi aspetto per imparare anche io da voi”. Lo dice il Papa in un video in vista della Gmb. Giovedì 16 maggio, nella Sala Stampa della Santa Sede, si terrà appunto la conferenza stampa di presentazione del programma e dei partecipanti alla prima Giornata Mondiale dei Bambini “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”, patrocinata dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione. L’incontro internazionale si terrà il prossimo 25 e 26 maggio a Roma e vedrà la partecipazione di Papa Francesco e dei bambini provenienti da tutto il mondo. Durante la conferenza stampa verrà presentato il programma e i nomi dei partecipanti all’evento dello stadio Olimpico. Alla conferenza interverranno: card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, padre Enzo Fortunato, Coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, Hannah Imordi e Rahila Saya, Global Humanities Università La Sapienza, e Aldo Cagnoli, vice coordinatore Giornata Mondiale dei Bambini. Interverranno tra gli altri: Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, Luigi Corradi, ad Trenitalia Gruppo Fs, Domenico Alagia, Cooperativa Auxilium.

