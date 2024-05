Il Papa in una parrocchia romana per la ‘scuola di preghiera

agenzia

Ha incontrato 80 giovani, in preparazione al Giubileo

ROMA, 24 MAG – Questo pomeriggio, nella parrocchia di Santa Bernadette Soubirous, nel quartiere romano di Colli Aniene, Papa Francesco ha incontrato circa ottanta ragazzi e giovani nel contesto della “Scuola di preghiera”, in preparazione al Giubileo 2025. L’incontro con i ragazzi dell’oratorio si è svolto con domande e risposte. Tra i temi la paura di mettere al mondo i figli e il Papa, secondo quanto si apprende, ha risposto che “bisogna rischiare” perché i bambini sono “indice di speranza”. I ragazzi hanno poi parlato del Papa della loro difficoltà di pregare e alla domanda del Pontefice se ci fosse qualche non credente tra loro, un ragazzo si è fatto avanti. Il Papa lo ha ringraziato per la sincerità e ha sottolineato che anche chi ha dubbi nella fede “deve sempre andare avanti”. Poi tra i temi l’importanza del servizio in parrocchia con i giovani che hanno donato a Francesco la maglia del Grest, il servizio estivo offerto dalle parrocchie ai più piccoli. Fuori dalla chiesa invece i bambini più piccoli che il Papa ha voluto salutare uno ad uno, quasi un anticipo della Giornata Mondiale dei Bambini che si celebrerà domani e dopodomani. Papa Francesco ha lasciato la parrocchia intorno alle 18 dopo un’ora di incontro.

