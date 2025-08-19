Il Papa in visita privata al santuario della Mentorella

agenzia

Il santuario che era caro a Giovanni Paolo II

CITTÀ DEL VATICANO, 19 AGO – Questa mattina Papa Leone XIV si è recato in visita privata al Santuario della Madonna delle Grazie alla Mentorella, nella frazione di Guadagnolo di Capranica Prenestina, nella Diocesi di Palestrina. Dopo aver pregato, e visitato il Santuario, il Papa si è trattenuto con i religiosi Resurrezionisti polacchi, che animano il Santuario, quindi ha fatto ritorno a Castel Gandolfo. Il santuario della Mentorella era particolarmente caro a Papa Wojtyla ma era stato visitato anche da Benedetto XVI. E’ alla Mentorella che Papa Giovanni Paolo II si recò in una delle prime uscite ufficiali dal Vaticano, ma già altre volte, affascinato dalla bellezza del luogo, era salito a piedi per raccogliersi in preghiera. Nel corso del suo pontificato, Wojtyla vi tornò spesso per pregare ma anche per riposarsi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA