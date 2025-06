Il Papa: «Lo sport via per la pace, il mondo ne ha bisogno»

Giubileo dello Sport

Appelli di Leone XIV per Myanmar, Sudan, Nigeria,Medio Oriente, Ucraina

Papa Leone XIV celebra il Giubileo dello Sport, e ricordando come anche lo sport sia “una via per costruire la pace» lancia una serie di appelli per la fine dei vari conflitti in corso nel mondo, tra cui quelli in Medio Oriente e in Ucraina.«Mi preme sottolineare che lo sport è una via per costruire la pace, perché è una scuola di rispetto e di lealtà, che fa crescere la cultura dell’incontro e della fratellanza», afferma il Pontefice all’Angelus dal sagrato vaticano, al termine della messa celebrata nella Basilica di San Pietro. «Vi incoraggio a praticare questo stile in modo consapevole, opponendovi ad ogni forma di violenza e di sopraffazione – dice agli sportivi accorsi per il loro Giubileo -. Il mondo oggi ne ha tanto bisogno! Sono molti, infatti, i conflitti armati».Ecco, allora, i vari appelli. «Nel Myanmar, nonostante il cessate-il-fuoco, continuano i combattimenti, con danni anche alle infrastrutture civili. Invito tutte le parti a intraprendere la strada del dialogo inclusivo, l’unica che può condurre a una soluzione pacifica e stabile». Poi, continua Prevost, «nella notte fra il 13 e il 14 giugno, nella città di Yelewata, nell’area amministrativa locale di Gouma, nello Stato di Benue in Nigeria, si è verificato un terribile massacro, in cui circa duecento persone sono state uccise con estrema crudeltà, la maggior parte delle quali erano sfollati interni, ospitati dalla missione cattolica locale».Il Papa prega quindi «affinché la sicurezza, la giustizia e la pace prevalgano in Nigeria, Paese amato e così colpito da varie forme di violenza». E prega «in modo particolare per le comunità cristiane rurali dello Stato di Benue, che incessantemente sono state vittime della violenza».Papa Leone pensa anche alla Repubblica del Sudan, «da oltre due anni devastata dalle violenze». Gli è giunta infatti «la triste notizia della morte del Rev.do Luke Jumu, parroco di El Fasher, vittima di un bombardamento». «Mentre assicuro le mie preghiere per lui e per tutte le vittime, rinnovo l’appello ai combattenti affinché si fermino, proteggano i civili e intraprendano un dialogo per la pace – aggiunge -. Esorto la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per fornire almeno l’assistenza essenziale alla popolazione, duramente colpita dalla grave crisi umanitaria».Infine, «continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero», è la sua sollecitazione ai fedeli.Il Papa ricorda anche che oggi pomeriggio, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, viene proclamato beato Floribert Bwana Chui, giovane martire congolese della Comunità di Sant’Egidio, il primo martire della corruzione in Africa. «È stato ucciso a ventisei anni perché, in quanto cristiano, si opponeva all’ingiustizia e difendeva i piccoli e i poveri – spiega -. La sua testimonianza dia coraggio e speranza ai giovani della Repubblica Democratica del Congo e di tutta l’Africa!».Prima, nella messa di stamane in Basilica, presenti tra gli altri il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente del Cio Thomas Bach, l’ex nazionale di calcio e ora sindaco di Verona Damiano Tommasi, papa Leone sottolinea come lo sport sia “un mezzo prezioso di formazione umana e cristiana».I motivi? E’ «uno strumento importante di ricomposizione e d’incontro: tra i popoli, nelle comunità, negli ambienti scolastici e lavorativi, nelle famiglie!”; «valorizza la concretezza dello stare insieme, il senso del corpo, dello spazio, della fatica, del tempo reale», «contro la tentazione di fuggire in mondi virtuali”; infine, «insegna anche a perdere”: “i campioni non sono macchine infallibili, ma uomini e donne che, anche quando cadono, trovano il coraggio di rialzarsi». (ANSA).Appelli Leone per Myanmar, Sudan, Nigeria,Medio Oriente, Ucraina (di Fausto Gasparroni)(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 15 GIU – Papa Leone XIV celebra il Giubileo dello Sport, e ricordando come anche lo sport sia “una via per costruire la pace» lancia una serie di appelli per la fine dei vari conflitti in corso nel mondo, tra cui quelli in Medio Oriente e in Ucraina.«Mi preme sottolineare che lo sport è una via per costruire la pace, perché è una scuola di rispetto e di lealtà, che fa crescere la cultura dell’incontro e della fratellanza», afferma il Pontefice all’Angelus dal sagrato vaticano, al termine della messa celebrata nella Basilica di San Pietro. «Vi incoraggio a praticare questo stile in modo consapevole, opponendovi ad ogni forma di violenza e di sopraffazione – dice agli sportivi accorsi per il loro Giubileo -. Il mondo oggi ne ha tanto bisogno! Sono molti, infatti, i conflitti armati».Ecco, allora, i vari appelli. «Nel Myanmar, nonostante il cessate-il-fuoco, continuano i combattimenti, con danni anche alle infrastrutture civili. Invito tutte le parti a intraprendere la strada del dialogo inclusivo, l’unica che può condurre a una soluzione pacifica e stabile». Poi, continua Prevost, «nella notte fra il 13 e il 14 giugno, nella città di Yelewata, nell’area amministrativa locale di Gouma, nello Stato di Benue in Nigeria, si è verificato un terribile massacro, in cui circa duecento persone sono state uccise con estrema crudeltà, la maggior parte delle quali erano sfollati interni, ospitati dalla missione cattolica locale».Il Papa prega quindi «affinché la sicurezza, la giustizia e la pace prevalgano in Nigeria, Paese amato e così colpito da varie forme di violenza». E prega «in modo particolare per le comunità cristiane rurali dello Stato di Benue, che incessantemente sono state vittime della violenza».Papa Leone pensa anche alla Repubblica del Sudan, «da oltre due anni devastata dalle violenze». Gli è giunta infatti «la triste notizia della morte del Rev.do Luke Jumu, parroco di El Fasher, vittima di un bombardamento». «Mentre assicuro le mie preghiere per lui e per tutte le vittime, rinnovo l’appello ai combattenti affinché si fermino, proteggano i civili e intraprendano un dialogo per la pace – aggiunge -. Esorto la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per fornire almeno l’assistenza essenziale alla popolazione, duramente colpita dalla grave crisi umanitaria».Infine, «continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero», è la sua sollecitazione ai fedeli.Il Papa ricorda anche che oggi pomeriggio, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, viene proclamato beato Floribert Bwana Chui, giovane martire congolese della Comunità di Sant’Egidio, il primo martire della corruzione in Africa. «È stato ucciso a ventisei anni perché, in quanto cristiano, si opponeva all’ingiustizia e difendeva i piccoli e i poveri – spiega -. La sua testimonianza dia coraggio e speranza ai giovani della Repubblica Democratica del Congo e di tutta l’Africa!».Prima, nella messa di stamane in Basilica, presenti tra gli altri il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente del Cio Thomas Bach, l’ex nazionale di calcio e ora sindaco di Verona Damiano Tommasi, papa Leone sottolinea come lo sport sia “un mezzo prezioso di formazione umana e cristiana».I motivi? E’ «uno strumento importante di ricomposizione e d’incontro: tra i popoli, nelle comunità, negli ambienti scolastici e lavorativi, nelle famiglie!”; «valorizza la concretezza dello stare insieme, il senso del corpo, dello spazio, della fatica, del tempo reale», «contro la tentazione di fuggire in mondi virtuali”; infine, «insegna anche a perdere”: “i campioni non sono macchine infallibili, ma uomini e donne che, anche quando cadono, trovano il coraggio di rialzarsi».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA