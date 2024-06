Il Papa nomina Gaenswein Nunzio in Lituania Estonia Lettonia

agenzia

Per ex segretario di Ratzinger arriva un incarico dopo polemiche

CITTÀ DEL VATICANO, 24 GIU – Dopo le polemiche e i rapporti tesi, arriva un segno di distensione tra Papa Francesco e l’ex segretario di Benedetto XVI, monsignor Georg Gaenswein. Il Papa lo ha nominato Nunzio Apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. La nomina, la cui notizia era trapelata nelle settimane scorse, pone fine al periodo in cui Gaenswein era tornato nella sua diocesi di Friburgo in Germania, come chiesto da Papa Francesco, senza incarico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA